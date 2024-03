¡Oficial! Agente de Memphis Depay desmiente la situación con Dani Alves

No cabe dudas, que desde la liberación del futbolista brasileño, Dani Alves, todas las miradas fueron dirigidas al delantero neerlandés Memphis Depay, quien según diversos medios fue el responsable de que Alves saliera de la cárcel tras pagar su fianza.

Una situación que sorprendió a todos los aficionados y expertos del deporte, pero que, muchos rescataron las declaraciones del actual futbolista del Atlético de Madrid cuando sentenciaron al defensor por violación, donde explica que a pesar de no estar de acuerdo con sus acciones nunca lo dejaría solo.

"Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no les dejaré de lado. Los futbolistas creamos mucho contenido y publico todo tipo de cosas en las redes sociales. La gente debería darse cuenta de que vengo de un entorno difícil", detalló.

Sin embargo, el agente del atacante de 30 años se pronunció sobre estas especulaciones y manifestó que Depay no pagó la fianza del ex lateral del Barcelona y Juventus, "Esto es una fake news. Es una historia falsa, no es cierta en absoluto”.

Por lo que, aún sigue siendo un total misterio, quien fue la persona que liberó a Dani Alves de su condena de cuatro años y medio en prisión pagando un total de $1.09 millones de dólares de la fianza.