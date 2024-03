Esto opina Memphis Depay sobre la situación de Mendy, Promes y Alves

El delantero Países Bajos, Memphis Depay comentó que nunca dejará a un lado su amistad con cierto futbolista que están procesos legales como lo son Quincy Promes, quien está detenido por tráfico de drogas y Benjamin Mendy y Dani Alves.

Esto luego de que Ronald Koeman entrenador de la selección mencionó que era mejor que se alejará de ellos y del trato. “Yo no lo haría, no es conveniente; aún no he hablado con él sobre eso, Nigel de Jong (director técnico de la Federación), sí”, comentó el seleccionador.

Sin embargo, Memphis Depay no solo extendió su apoyo a Promes, mencionó a dos jugadores que también están o siguen en procesos legales delicados: “Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares; esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no les dejaré de lado”.

“La gente debería darse cuenta de que vengo de un entorno difícil; mi hermano también estuvo en la cárcel diez años y casi nunca me preguntaron por ello, pero sí sobre Promes".

“Benjamin Mendy y Dani Alves también estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. No conozco al Quincy como le describen y eso no significa que diga que hacen las cosas bien o que apoye todo lo que hagan mis amigos, pero no les dejaré. Simplemente ese no soy yo”.