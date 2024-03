¿El sustituto ideal? El Bayern Múnich quiere a esta leyenda del Real Madrid para el banquillo

Los directivos del Bayern Múnich ya están planificando todos los detalles de la próxima temporada, en la cual deberán mejorar notablemente luego del pésimo nivel que han mostrado en los torneos domésticos; en la copa Alemana cayeron eliminados por el Saarbrücken (equipo de tercera división) y se encuentra a diez puntos de diferencia del líder en la Bundesliga (Bayer Leverkusen).

Ante esto, los responsables del club tomaron la drástica decisión de despedir al entrenador alemán, Thomas Tuchel, en lo que finalice el presente curso y no sólo por el bajo rendimiento sino también por el trato que ha tenido con los futbolistas, los cuales algunos ya no quieren renovar con la institución.

Por ello, los "Bávaros" deben analizar muy bien, quien será el próximo estratega que consiga levantar el estado anímico del vestuario y de esta misma manera, el nivel de la actual campaña.

Ahora bien, el principal favorito de los aficionados para tomar el cargo en el banquillo, no es otro, que el ex mediocampista del Real Madrid y Liverpool, Xabi Alonso, el cual está consiguiendo una temporada histórica con el Leverkusen, siendo el único equipo invicto de todas las ligas.

Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, dejó claro el interés que tienen por el técnico español, pero que no han habido acercamientos de ningún tipo, "No he hablado con ningún entrenador y no he recibido ninguna aprobación ni rechazo”. “Xabi jugó en el Bayern. Pero no quiero provocar titulares: '¡Xabi encaja en el Bayern!'. Sólo hablo de que conoce este club”.