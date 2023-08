¿Messi a la Copa Libertadores y Cristiano de vuelta a Champions?: Esto es lo que puede pasar

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llegaron hace menos de un año a sus actuales equipos, pero eso no ha sido impedimento para que ambas figuras causen un efecto que eleva a sus conjuntos a un nivel mediático y competitivo por encima de lo acostumbrado. Ya se empieza a hablar sobre incorporar sus equipos a competencias como la Champions League (UEFA) o la Copa Libertadores (CONMEBOL), sin pertenecer si quiera a dichas confederaciones.

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo al suelo de Arabia Saudita se ha producido en efecto en cadena que ha llevado a muchos jugadores que competían en Europa a tierras árabes. Por las razones que sean - sobre todo económicas - el mundo del futbol se ha volteado a mirar hacia un territorio en el que hasta hace muy poco no se hablaba del deporte rey.

Según información de Calcio Finanza, la Federación de fútbol de Arabia Saudita (SAFF) estaría en conversaciones con la UEFA para poder tener un equipo de la liga saudí en la Champions League 2025; Lo cierto es que hay tres equipos favoritos para ocupar ese lugar y uno de ellos es el Al Nassr del delantero portugués.

El caso del argentino Lionel Messi es muy similar pero al otro lado del mundo. La influencia del reciente campeón del mundo hace que todo el mundo este hablando sobre la actualidad del inter Miami de este lado del hemisferio y no es para menos; El equipo de Florida no ha perdido ni un solo partido desde que el '10' se puso la camiseta rosada, de hecho no han ni empatado: los de Miami suman 6 de 6 victorias con "La Pulga" en el campo.

El periodista argentino de TyC Sports, Hugo Balassone, ha informado que Claudio "Chiqui" Tapia tendría intenciones de extender una invitación al Inter Miami para que el equipo de la MLS haga parte de la próxima edición de la Copa Libertadores como campeón de la Leagues Cup, en caso de que estos se coronen como campeones (ya están en la final).

Las informaciones todavía no son oficiales pero las cosas están claras: Tanto para la Champions como para la Copa Libertadores sería una apuesta que en lo que económico daría una respuesta casi segura. La presencia de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo venden en todos lados y en todo momento... Y si además sus equipos se refuerzan de la mejor manera incluso podrían dar guerra en cualquier torneo.