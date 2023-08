Lewandowski le manda una indirecta a Xavi por su bajo nivel en el inicio de temporada

Las primeras jornadas de la liga española no son lo que el FC Barcelona esperaba antes del inicio de la temporada. Los dirigidos por Xavi Hernández suman dos victorias y un empate, pero en todos y cada uno de esos tres primeros partidos fueron de menos a más y les costó mucho puntuar... Además el goleador Lewandowski suma solo un gol.

En unas declaraciones para el medio Eleven Sports, el atacante comenta lo que el considera que está pasando: "Somos el Barça y se espera que no sólo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo".

A pesar de todo, Roberth no tiene dudas de sus capacidades y confía en que las cosas mejoraran dentro de poco: "Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas".

Lewandowski inisiste que a pesar de los problemas en el arranque, el trabaja para mejorar su propio rendimiento y también en el equipo: "Creo que con mi experiencia, cuando conozco mi cuerpo, busco la mejor solución no sólo para mí, sino también para el equipo. Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas. En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones".