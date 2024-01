¡Inesperado! Neymar Jr. y su padre salen en apoyo a Dani Alves antes de su juicio

A pocos días de que Dani Alves cumpla un año en la cárcel, luego de que ingresó el pasado 20 de enero de 2023 en la prisión Brians 2 de Barcelona, puesto que una joven de 23 años lo denunció asegurando que el futbolista había agredido sexualmente de ella en el baño del reservado de la discoteca Sutton, el ex futbolista recibió un inesperado apoyo económico y legal de parte de uno de sus ex compañeros en la selección brasilera y el Fútbol Club Barcelona.

Según informa el medio brasileño UOL este martes 9 de enero, Neymar Jr. y su padre le habrían transferido dinero a Dani Alves como ayuda en su defensa. La citada fuente explica que el padre del futbolista del Al Hilal le ha transferido 800 mil reales brasileños, lo que al cambio vienen a ser 150.000 euros.

El dinero se ha utilizado para pagar una multa denominada "indemnización atenuante del daño causado", monto que pidió la presunta víctima por secuelas "físicas y psicológicas" tras la supuesta violación en la discoteca. Además, esta acusación particular solicita una pena de doce años de cárcel para el brasileño.

De igual manera, el ex compañero de Dani Alves en el Fútbol Club Barcelona no solo le ofreció ayuda financiera, sino también legal. El ex jugador de la Juventus y el PSG designó como apoderado a Gustavo Xisto, uno de los representantes legales más antiguos de las empresas del padre de Neymar.

Fecha establecida para el juicio de Dani Alves

La prisión preventiva del ex lateral de la selección absoluta de Brasil está cerca de llegar a su fin, puesto que el juicio se llevará a cabo a partir del próximo 5 de febrero y se extenderá hasta el 7 del mismo mes, a partir de las 10:00 hora local, según informó la Audiencia de Barcelona.