¿Futuro incierto? Rodrygo preocupa a los aficionados del Real Madrid

Con la posible llegada de Mbappe al Real Madrid, el mundo del fútbol se pregunta si es hora de que Rodrygo Goes salga del conjunto merengue. El jugador brasileño de 23 años aun cuenta con contrato hasta 2028.

Cada vez que se le toca este tema, Rodrygo, siempre ha negado que vaya a irse de la entidad madridista. Pero hoy en una entrevista con DAZN el atacante brasileño dejó en el aire su continuidad en el Real Madrid e incluso en un momento, habla en pasado, como si ya diera por hecha su marcha.

A la pregunta si quiere al Madrid para siempre, Rodrygo contestó con un "sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé", respondió el brasileño. Los años que he estado aquí fue un placer para mí", refiriéndose en pasado

Cuando le dijeron que no pusiera nervioso al madridismo, respondió, "no, no. Siempre he dicho que quiero estar en este club, hay que ver qué pasa”, DAZN ofrecerá la entrevista completa de Rodrygo el día jueves.

La dedicatoria más especial de Rodrygo

Rodrygo llega a la final de la Champions luego atravesar uno de los momentos más duros de su vida. Este pasado 24 de mayo, anunció en sus redes sociales la muerte de su abuela y la que dedicó una carta para despidiéndose de ella.

El brasileño quiere poder dedicarle un gol en la final de la máxima competición europea de clubes. El futbolista del Real Madrid habló sobre lo sucedido, "Han sido días difíciles y creo que este partido puede ser importante para la temporada. Precisamente esta semana lo que ha pasado con mi abuela pues quiero darle esa alegría a ella que seguro que me estará viendo. A mi familia también ya que han sido días difíciles", Finalizó el extremo brasileño.