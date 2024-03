¡El fin de una era! Klopp Vs. Guardiola: El último episodio de una histórica rivalidad

Este sábado 9 de marzo comienza una nueva jornada de la Premier League, correspondiente a la fecha 28º del campeonato liguero. Asimismo, dicha jornada traerá consigo uno de los partidos más importantes de la temporada, puesto que el primer y segundo clasificado se enfrentarán en un duelo que definirá el primer lugar de la máxima división del fútbol inglés.

El próximo domingo 10 de marzo, Anfield se vestirá de gala para recibir a los dos mejores equipos de la actual campaña del fútbol inglés. Liverpool y Manchester City se verán las caras por segunda y última vez en la actual temporada de la Premier League, la cual tendrá un valor especial agregado alejado al resultado del enfrentamiento.

Además de la pelea por el título, ya que los “Reds” se sitúan en lo más alto de la tabla con 63 unidades, seguidos muy de cerca por los “Ciudadanos” con 62 puntos, este partido será la última vez que Jürgen Klopp y Pep Guardiola se enfrenten por un partido de la Premier League, debido a que el técnico alemán anunció su retirada de los banquillos del Liverpool al final de la presente campaña.

Klopp Vs. Guardiola: El último baile de una histórica rivalidad

Guardiola y Klopp se medirán en la ocasión número 30 el próximo fin de semana. El alemán tiene la balanza a su favor previo al decisivo encuentro del próximo domingo, con 12 victorias a su favor, 11 para Pep Guardiola y han igualado en las restantes seis ocasiones.

Sin embargo, el récord en la Premier League es un poco distinto, ya que ambos estrategas han chocado en 15 ocasiones: el Liverpool ha salido victorioso en 4 ocasiones, Manchester City en 5 y han repartido puntos 6 veces. Dejando una ligera ventaja para Pep y los suyos.

“Es el mejor del mundo”, Klopp sobre Guardiola

Asimismo, el estratega del combinado de Merseyside compareció ante la prensa en la previa del partido del próximo domingo, el cual puede ser definitivo para el título de la actual competencia liguera. Klopp abarcó gran parte de la rueda de prensa para hablar de su rival en los banquillos, a quien le tiene gran aprecio y admiración.

“Tengo un récord positivo contra 'Pep', pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor entrenador del mundo”, indicó Jürgen Klopp, quien se ha enfrentado un total de 29 veces al técnico español.