Esta sería la posible fecha de inicio de la Superliga (+Detalles)

La Superliga europea sigue en ruta de hacer realidad la nueva competición de elite a nivel de clubes en el continente europeo. Este lunes 22 de enero el secretario general del todavía inexistente certamen, Anas Laghrari, comentó que la organización de la competición está trabajando intensamente en los últimos detalles para dar comienzo a la competición.

Laghari asegura tener ya “veinte equipos muy motivados y otros treinta casi convencidos”, según ha declarado su secretario general, Anas Laghrari a ‘Ouest France’. Sin embargo, según las fuentes cercanas a la competición presidida por Florentino Pérez, “el objetivo es arrancar la nueva competición en septiembre de 2025, y hacerlo con los mejores equipos de Europa y también con los clubes ingleses”.

“Hay clubes que han firmado privadamente con el proyecto y que se han opuesto a él públicamente”, y apuntan que también los hay “que reniegan de la Superliga de Fútbol, pero juegan la Euroliga de baloncesto”, en clara referencia al Bayern de Múnich.

¿Qué equipos participarán en la Superliga?

Las mismas fuentes no quieren dar los nombres de los equipos que presuntamente han aceptado jugar la Superliga. “No podemos dar nombres para no exponerlos ante la UEFA, y eso que la sentencia del TJUE dice claramente que no se pueden tomar represalias contra quienes abracen el nuevo proyecto”, indicaron.

Sobre el argumento de la UEFA de que la Superliga será una competición elitista, en la nueva competición estiman que “el proyecto se modificó y es abierto, justo y participativo”.