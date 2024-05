¡Comienza la presión! Presidente de Francia manda mensaje al Real Madrid

Con el final de la temporada 2023-2024 tan cerca, muchos aficionados y medios de comunicación están muy pendientes sobre el futuro de Kylian Mbappé en el París Saint-Germain, en el considerado "Culebrón del mercado".

Múltiples jugadores, entrenadores y directivos dan por hecho que el extremo francés se irá al Real Madrid en el próximo mes de junio. Sin embargo, ni el PSG ni el propio futbolista han confirmado está exclusiva y mantienen su silencio.

Según varios periodistas, el anuncio se realizará apenas acabe la campaña, puesto que, quieren enfocarse plenamente en la final de la Copa Francesa ante el Olympique de Lyon y no desviar la atención en dicho objetivo.

Emmanuel Macron aparece en escena

Ahora bien, uno de los principales encargados de que "Kiki" siga en París es el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Durante el año 2022, cuando Mbappé estaba decidido a marcharse, el mandatario de 46 años llamó a la familia del jugador y consiguió convencerlos de renovar su contrato con el combinado francés.

No obstante, para esta oportunidad no repitió la misma fórmula; en cambio, se comunicó con el próximo equipo de la "tortuga" para que le permita jugar los Juegos Olímpicos 2024, "He metido la máxima presión al que dicen que será el nuevo club de Mbappé".

Todo parece indicar, que dicho club es la "Casa Blanca", puesto que, hace varios meses confirmó que no cederá a sus estrellas a los JJOO; con la finalidad de poder contar con cada miembro de su plantilla en el inicio de temporada 2024-2025.