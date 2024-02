¿Brasil mejor que España? Estas fueron las palabras de la nueva joya del Barcelona (+Video)

El Barcelona venció al Osasuna en el Estadio Olímpico de Montjuic por la jornada número 22 de la Liga EA Sports 2023-2024, en un partido donde le único tanto llegó tras un potente cabezazo de la perla del conjunto catalán, Vitor Roque.

El delantero de 18 años, llegó al club en este mercado invernal procedente Athletico Paranaense y hasta ahora, Xavi Hernández, no le había dado muchas oportunidades para mostrar su nivel, algo que algunos aficionados culés no entendieron.

Sin embargo, en este compromiso liguero el prometedor atacante ingresó en el 62 y un minuto después, anotó el gol que le dio los tres puntos al combinado azulgrana, por lo que, podría ser titular en el siguiente juego ante Deportivo Alavés.

Ahora bien, al finalizar el partido el joven futbolista dio varias declaraciones en la zona mixta y no ocultó la enorme felicidad que tiene por haber marcado su primer gol con la camiseta del Barça tras cinco partidos sin conseguirlo, "Estoy muy contento por el gol y la victoria. Es un gol que buscaba hace tiempo y hoy lo he podido hacer. Me acuerdo de que era un niño y siempre soñaba con esto. Se ha hecho realidad. Marcar con esta camiseta era lo que quería. Me he desmarcado al espacio y he podido anotar de cabeza".

Asimismo, hizo una comparación bastante curiosa entre la Liga Española y el Brasileirão Série A, "La adaptación es muy buena. Trabajo todos los días con humildad. Seguro que las cosas sucederán con naturalidad. Por lo que hace a la diferencia entre Brasil y España, el juego es más rápido aquí".

Por otro lado, aseguró que el ambiente en el vestuario es muy bueno y que siguen trabajando para competir con el Real Madrid y Girona por el título de liga, "Veo el vestuario bien. Seguimos trabajando día a día para seguir peleando por la liga. Es muy importante para nosotros y hay buen ambiente".