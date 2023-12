Estos son los posibles fichajes del Real Madrid para el mercado invernal (+Detalles)

El Real Madrid, al igual que muchos equipos esta temporada, se ha visto gravemente afectado por la plaga de lesiones que se produjo en los parones de selecciones de este final de año, ocasionando que los entrenadores deban buscar algunas alternativas a las bajas de piezas importantes en sus esquemas de juego.

En el caso de la “Casa Blanca” actualmente tienen cinco futbolistas lastimados (Thibaut Courtois, Éder Militão, Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga y David Alaba), tres de ellos, juegan en la zona defensiva y sufren lesiones de larga duración, por lo que, la directiva del club junto con Carlo Ancelotti está teniendo varias reuniones para decidir si refuerzan la defensa en el mercado invernal.

"Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo para hacerlo porque el mercado acaba el 31 y vamos a buscar la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. No es el momento de dar nombres. Si hay la posibilidad de fichar a un jugador que es bueno para el club y para la temporada lo vamos a hacer”, mencionó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al encuentro contra Deportivo Alavés.

La “Casa Blanca” no es muy fan de realizar contrataciones en enero; sin embargo, ante la urgencia de la plantilla tiene en la mira varios nombres, que podrían ayudar a satisfacer las necesidades del equipo y además poder convertirse en grandes figuras del Madrid en un futuro cercano.

Dichos jugadores son: Gonçalo Inàcio, Giorgio Scalvini y António Silva, los cuales ninguno supera los 22 años de edad.

Esta será la opción más cara de la lista, puesto que, el Sporting de Portugal ha manifestado en varias ocasiones que el central sólo se irá si pagan su cláusula de rescisión de 60 millones de euros; no obstante, es la opción que más le gusta al club para vestir la camiseta del equipo. El defensor portugués, es un titular indiscutible para el técnico, Rubén Amorim, jugando desde el once inicial casi el 93% de las ocasiones, además, de conseguir anotar tres goles en todas las competiciones.

Junto con Inàcio, son el futuro de la Selección de Portugal y ambos ya han sido llamados por Roberto Martínez para disputar algunos encuentros con los lusos; cabe destacar, que son perfiles muy parecidos, sin embargo, António Silva es derecho y supera en unos cuantos centímetros a su compatriota, midiendo 1,87 metros, además de que fichar al prospecto del Benfica saldría mucho más barato, debido a que su precio rondaría los 45 millones de euros e incluso podría ser menos si las conversaciones van con buen pie.

En el caso del joven italiano, es una de las mejores promesas que tiene el fútbol italiano, siendo comparado con el recién retirado, Giorgio Chiellini y con el jugador del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, por su gran portento físico y su altura de 1,94 metros, virtudes que le permiten ganar casi todos los duelos aéreos que disputa, consiguiendo, que la Selección de Italia ya lo tome en cuenta para las convocatorias durante las fechas FIFA.

Debido a que, Florentino Pérez no le convence mucho traer incorporaciones nuevas a mitad de campaña, una opción que ha surgido en los últimos días, es pedir la cesión de algún defensa veterano que pueda cumplir en lo que resta de campaña y que en julio regrese con su actual equipo. Para esta fórmula salió el nombre de un ex jugador del Real Madrid, y no es otro, que Raphaël Varane, quien con el Manchester United no está teniendo las oportunidades que desearía y que una salida al club donde hizo historia, así sea de forma temporal, le ayudaría a volver al gran nivel con el que maravillo a Europa.