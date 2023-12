¿Enojado? Así fue la reacción del entrenador del Alavés tras el gol del Real Madrid (+Video)

Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentaron en la jornada 18 de la liga española, la cual también sirvió para bajar el telón de un 2023 lleno de mucho fútbol. Bajo un marco espectacular en el estadio Mendizorroza, el club blanco se quedó con el triunfo (0-1) de manera agónica.

Luego de una primera mitad bastante pareja, el Madrid inició el complemento de la peor forma posible, ya que su capitán Nacho fue expulsado al minuto 54 tras cometer una entrada fortísima sobre un rival. Desde entonces todo se puso cuesta arriba para ellos.

Con el pasar de los minutos, el Alavés no pudo aprovechar la ventaja númerica para derrotar al Madrid, y al 90+2' terminó concediendo el único gol de la noche. En un tiro de esquina ejecutado por Toni Kroos, el balón llegó directo a Lucas Vásquez que cabeceó solo en el área chica.

Ante esta anotación en tiempo de descuento, el entrenador del conjunto local, Luis García, reaccionó con un enfado pocas veces visto en un partido de fútbol.

El técnico primero pateó una nevera y la volcó. Después se acercó a la banda y zarandeó, agarando del pecho, a un miembro de su staff. Luego se quitó el abrigo y lo lanzó al suelo. De vuelta al banquillo se quitó el gorro y lo tiró. Y una vez sentado empezó a dar patadas y a darse cabezazos.

"No me apetece hablar, pero tengo que cumplir con esto", dijo al canal deportivo DAZN. "Teníamos que haber mandado el balón allí al otro campo y se acaba. Y luego remata un jugador solo. Estoy más enfadado con esto que con haber estado romos con el balón. No nos puede rematar Lucas solo. Hay que saber jugar a esto", dijo.

Con este resultado, el Madrid cierra el año con 45 puntos en el primer lugar de la tabla. Por su parte, el Alavés se queda con 16 unidades en la decimosexta casilla.