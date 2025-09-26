Desaparecida venezolana que estaba con los cantantes colombianos asesinados en México

Suscríbete a nuestros canales

El 17 de septiembre en México autoridades encontraron los cuerpos de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos, mejor conocidos como B- King y Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos.

Las autoridades del país azteca se encuentran realizando las investigaciones pertinentes del suceso, que se le atribuye a una de las organizaciones criminales más peligrosas del país, como lo es la Familia Michoacana, que se dedica al narcotráfico y a diversas actividades ilegales.

Venezolana desaparecida

Angélica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller y de nacionalidad venezolana, es reportada como desaparecida y vinculada con el caso. Aseguran que la mujer no es vista desde tres días después que se encontraran los cuerpos de los artistas, a quienes acompañó en México.

Afirman que Angélica que según es una actriz, desapareció en Santa Cruz Atoyac, una colonia de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el martes 23 de septiembre, siendo la última vez que familiares hablaron con ella.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha compartido por el país carteles para dar con el paradero de la criolla, destacando que tiene una cicatriz de cesárea y tatuajes en diversas partes del cuerpo, uno de ellos en el pecho que dice “Mía”.

En este sentido, se conoció de la desaparición de Angie, ya que dejó a su niña de tan solo dos años con una cuidadora.

Miedo de denunciar

Dado a que la organización criminal Familia Michoacana es bastante peligrosa, el equipo de los artistas fallecidos tienen miedo de denunciar y hablar de la situación por represalias.