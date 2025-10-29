Copa del Rey: Este 30 de octubre, continua la emoción de la Copa por Meridiano TV

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la Copa del Rey continua por las pantallas de Meridiano Televisión. Este jueves 30 de octubre, continuará la acción del torneo español, con 13 encuentros, entre los que destaca el Real Betis y el Celta de Vigo. Sin embargo, el canal de los especialistas en deportes tiene tres encuentros interesantes.

En señal abierto, en vivo desde Meridiano Televisión se podrá disfrutar de: Puerto de Vega vs Celta de Vigo a las 2:00 pm, seguidamente a las 4:00 pm se transmitirá el Atletic Lleida vs Espanyol. El encuentro Getxo vs Alavés solo se podrá ver por streaming a las 3:00 pm desde la web de Meridiano.

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

Fecha del Jueves 30 de octubre, primera Jornada de la Copa del Rey