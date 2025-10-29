Copa del Rey

Copa del Rey: Este 30 de octubre, continua la emoción de la Copa por Meridiano TV

Este jueves 30 de octubre, habrán 13 juegos para finalizar la ronda en la Copa del Rey

Por

Jeferson Palacin
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 06:27 pm
Real Betis - Meridiano
La emoción de la Copa del Rey continua por las pantallas de Meridiano Televisión. Este jueves 30 de octubre, continuará la acción del torneo español, con 13 encuentros, entre los que destaca el Real Betis y el Celta de Vigo. Sin embargo, el canal de los especialistas en deportes tiene tres encuentros interesantes.

En señal abierto, en vivo desde Meridiano Televisión se podrá disfrutar de: Puerto de Vega vs Celta de Vigo a las 2:00 pm, seguidamente a las 4:00 pm se transmitirá el Atletic Lleida vs Espanyol. El encuentro Getxo vs Alavés solo se podrá ver por streaming a las 3:00 pm desde la web de Meridiano

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

Fecha del Jueves 30 de octubre, primera Jornada de la Copa del Rey

  • Orihuela vs Levante - 2:00 pm
  • Puerto de Vega vs Celta de vigo - 2:00 pm (Meridiano TV señal abierta)
  • Valle Egüés vs Andorra - 2:30 pm
  • At. Baleares vs Nástic - 3:00 pm
  • CD Getxo vs Alavés - 3:00 pm (Meridiano Web por streaming)
  • Real Ávila vs Real Avilés - 3:00 pm
  • UD Logroñés vs Ponferradina - 3:00 pm
  • Antoniano vs Castellón - 4:00 pm
  • Atletic Lleida vs Espanyol - 4:00 pm (Meridiano TV señal abierta)
  • CD Estepona vs Málaga - 4:00 pm
  • Palma del Rio vs Real Betis - 4:00 pm
  • Real Murcia vs Antequera - 4:00 pm
  • Sámano vs Deportivo de La Coruña - 4:00 pm 

Miércoles 29 de Octubre de 2025
Fútbol