Simeone: "Está claro que no hablamos con Messi"

Fútbol Español

Sábado 14| 11:47 am





EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este sábado que el club rojiblanco no habló con Lionel Messi para "tener una mínima opción de poder contar con él" cuando salió del Barcelona y puso como ejemplo la Premier inglesa, que, sin el delantero argentino ni Cristiano Ronaldo, es "una de las Ligas más importantes del mundo".





"Se ve que la situación del Barcelona generó esta salida, que es muy importante para nuestra Liga por la jerarquía que tiene Messi dentro de la Liga española y del Barcelona. Está claro que nosotros no estuvimos hablando con él para tener una mínima opción de poder contar con él", explicó el técnico durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.





En su análisis del presente de la Liga sin Messi, Simeone dirigió su mirada a Inglaterra: "Entiendo que la Liga inglesa no tiene ni a Messi ni a Ronaldo y es una de las Ligas más importantes del mundo. Estará en la competencia y en el crecimiento que tengan todos los equipos, sin Messi y sin Ronaldo, lograr hacer una Liga competitiva como lo hace Inglaterra sin tener a ninguno de los dos".