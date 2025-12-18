Betis vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Getafe y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 21 de diciembre desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga.
Así llegan Betis y Getafe
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis igualó 0-0 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe perdió ante Espanyol por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 1 gol y le han encajado 5.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se llevó la victoria por 1 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 25 puntos (6 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|43
|17
|14
|1
|2
|29
|2
|Real Madrid
|39
|17
|12
|3
|2
|18
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|6
|Betis
|25
|16
|6
|7
|3
|6
|10
|Getafe
|20
|16
|6
|2
|8
|-5
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Real Madrid: 4 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 18: vs Rayo Vallecano: 2 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Getafe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas