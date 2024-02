¿Se repite el partido? Esto opina un ex arbitro sobre la polémica del Real Madrid - Sevilla (+Video)

La polémica fue uno de los grandes protagonistas el pasado domingo cuando Real Madrid recibió la visita del Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu. La primera situación fue con el gol anulado al cuadro merengue con la falta previa de Nacho, seguido por la lesión del juez principal Díaz de Mera y el ingreso como árbitro principal Fernández Buergo, que hacia su debut en primera división y protagonizó un escandalo al no revisar la jugada del gol de Luka Modric, donde había fuera de juego de Antonio Rüdiger.

Sumando a la polémica, un tuit del ex árbitro de Primera División Estrada Fernández ha abierto un debate: ¿podría el Sevilla pedir la repetición del partido que perdió ante el Real Madrid? La polémica gira en torno a la designación del cuarto árbitro, Fernández Buergo, quien según Estrada Fernández no estaría certificado para arbitrar partidos con el sistema VAR.

El artículo 189 del reglamento de la RFEF establece que en partidos de Primera y Segunda División, el equipo arbitral estará compuesto por un árbitro principal, dos árbitros asistentes y un cuarto árbitro. Este último puede ser un colegiado de Primera Federación o de la Liga Profesional Femenina, siempre que no resida en la provincia de ninguno de los equipos contendientes.

Estrada Fernández argumenta que el reglamento del VAR exige que el cuarto árbitro esté certificado para dirigir partidos con este sistema. Según él, Fernández Buergo no cumple con este requisito, lo que podría invalidar el resultado del partido.

¿Qué posibilidades tiene el Sevilla de que se repita el partido?

Es difícil de predecir. El Sevilla podría presentar una reclamación ante la RFEF, pero no hay garantía de que prospere. La RFEF podría argumentar que el reglamento no es claro en este punto y que la designación de Fernández Buergo no fue irregular.

La decisión final recae en la RFEF. Si decide que el partido debe repetirse, sería un caso sin precedentes en el fútbol español. Independientemente de la decisión final, este caso ha puesto de relieve la necesidad de clarificar el reglamento del VAR. La RFEF debería revisar las normas para evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro.

Además de la controversia legal, este caso también ha generado debate sobre el papel del VAR en el fútbol. Algunos opinan que el VAR debería ser utilizado solo para decisiones importantes, mientras que otros creen que debería ser utilizado para revisar todas las jugadas controvertidas.

El debate sobre el VAR está lejos de terminar. Este caso del Real Madrid-Sevilla es un nuevo capítulo en la historia de esta tecnología que ha revolucionado el fútbol.