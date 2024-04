¡Se cansó! Estrella del Real Madrid buscará su salida al final de temporada (+Detalles)

El Real Madrid se encuentra atravesando los últimos meses, y los más importantes, de la temporada. El combinado de la capital española buscará ultimar la presente campaña con el pie derecho, al conseguir las dos últimas competiciones en juego: La Liga EA Sports y la UEFA Champions League.

En este sentido, la “Casa Blanca” afrontará varias de las semanas más complicadas del calendario, puesto que no contará con el descanso necesario para cada una de las competiciones restantes. Carlo Ancelotti, actual director técnico del Real Madrid, conoce lo importante que son las rotaciones a esta altura de la campaña, ya que les dio descanso a varias de sus figuras en el último encuentro de la máxima división del fútbol español.

En el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Etihad Stadium frente al Manchester City el próximo miércoles, el estratega italiano presentó un plantel llenó de cambios el pasado sábado 13 de abril es San Moix, en el encuentro correspondiente a la 31° jornada del fútbol español.

Sin embargo, a pesar de darle minutos a varios de los jugadores menos recurrentes en la pasada jornada, Ancelotti no le dio más rodaje a Arda Güler. El joven mediocampista turco se ha convertido en uno de los jugadores más olvidados de la “Casa Blanca” en lo que va de temporada.

¿El adiós de Arda Güler?

"Arda Güler en el futuro va a tener más minutos porque es un gran talento, trabaja con más intensidad ahora y ha mejorado mucho, tendrá un futuro aquí", dijo el técnico italiano tras su estreno goleador a finales de febrero. Asimismo, luego aseguró que "no tengo que dar explicaciones. Si no lo entiende, no pasa nada".

El joven de 19 años solo ha disputado 98 minutos en lo que va de temporada, siendo el segundo jugador con menos minutos disputados en toda la plantilla del Real Madrid, sólo por delante de Eder Militao (50'), quien ha estado lesionado desde el inicio de la campaña luego de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior.

"Creo que un jugador joven como él para progresar necesita jugar. Eso choca con la exigencia del equipo y del club. Hay que ser pacientes. Entiendo que hay que meter minutos, pero eso no corresponde con la exigencia del equipo. Me gustaría que la afición vea el talento", llegó a reconocer Ancelotti en rueda de prensa hace pocas semanas.