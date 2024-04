¡Rechazó al PSG! Conozca la verdadera razón por la que Rüdiger fichó por el Real Madrid (+Video)

El pasado miércoles 17 de abril, el Real Madrid selló su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League. El combinado de la capital española superó al Manchester City mediante la tanda de penales, luego de que ninguna de las dos delegaciones pudo sacarse diferencias al mantener un marcador global igualado a cuatro goles.

Antonio Rüdiger y Andriy Lunin, fueron los llamados héroes de la “Casa Blanca” en una nueva clasificación a la ronda de los cuatro mejores de la competición de clubes más prestigiosa de la región. El guardameta ucraniano detuvo los remates de Bernardo Silva y Mateo Kovacic en la tanda de penaltis, paradas que fueron cruciales para colocar al conjunto merengue por delante en la lotería de los remates desde los 12 pasos.

De igual manera, Rüdiger, zaguero central del combinado de la capital española, fue una de las principales razones para que la “Casa Blanca” asegurara el boleto a las semifinales de la competición. El alemán destacó en los 120’ minutos de juego por su solidez defensiva y liderazgo, cualidades que mantuvieron la eliminatoria igualada tras el sinfín de ataques del combinado de la ciudad de Manchester.

El fichaje de Antonio Rüdiger con el Real Madrid

Luego de una de las mejores actuaciones del defensa germano en su carrera, se viralizó en las redes sociales una entrevista que sostuvo con “Canal Plus África” el año pasado, en la que comentó las diferentes razones por las que decidió unirse a las filas del Real Madrid.

"Recibí una carta de Florentino Pérez en 2016, tenía la carta todos los días frente a mí y me preguntaba: '¿Un hombre como yo? Antes de esa carta, el Real Madrid me parecía algo muy lejano. Con la carta pensaba un día llegaré', dije que algún día llegaré allí, un día jugaré allí'. Me deseaba una pronta recuperación. No podía creerlo. Mi madre la tiene guardada", sostuvo el alemán.

De igual manera, comentó: "¿Sabes cuándo me di cuenta realmente de que podía ir a la Real? Cuando levanté la Champions League con el Chelsea, entonces supe que podía ir. En ese momento entendí que estaba listo para fichar por el Madrid. Quieres estar en el lado ganador, tienes que ir al Real Madrid".

"Me mandabas muchos mensajes (al periodista) por el PSG, pero yo pensaba: no es lo que estoy buscando. En realidad, no tengo nada contra el PSG, es un gran club, es un bonito club, con todo bien. Pero al lado está el Real Madrid... ¡el Real Madrid! Lo ves primero con la presentación. Con todo respeto al resto de clubes, pero aquí se ve la diferencia. Mira la presentación de Cristiano Ronaldo o Benzema. La sala de trofeos, la historia en esa sala", finalizó Rüdiger.