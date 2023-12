¿Irrespetuoso? Sergio Ramos enfurece a los aficionados del Atlético de Madrid por este gesto (+Video)

El partido que realmente bajó el telón del 2023 en la liga española lo protagonizaron Atlético de Madrid y Sevilla en el estadio Cívitas Metropolitano, hogar del conjunto capitalino. Allí, previo al arranque del compromiso, Sergio Ramos protagonizó una escena que molestó a los aficionados locales.

Al momento de saltar al terreno de juego para el entrenamiento previo, los jugadores pasaron por un costado del escudo del Atleti que está situado justo a la salida del túnel de vestuarios. Sin embargo, el defensor central lo omitió por completo y le pasó por encima.

Para quienes no comprendan dicha situación, en el mundo del fútbol existe un código no escrito que trata este tema. Y es que cuando un jugador se encuentra ante el escudo de un equipo, sea el suyo o de un rival, el gesto que debe hacerse es esquivarlo y no pisarlo, esto en señal de respeto.

Asimismo, cabe recordar que Ramos tiene pasado en el Real Madrid, el acérrimo rival de ciudad del Atlético, por lo que no es de extrañar para muchos que el futbolista todavía tenga una rivalidad marcada con ellos.

En cuanto al compromiso, el conjunto colchonero se quedó con el triunfo por la mínima (1-0), lo que le permitió escalar hasta el tercer lugar de la tabla con 38 puntos al igual que el FC Barcelona. Por su parte, los andaluces están en la decimoquinta casilla con apenas 16 unidades.