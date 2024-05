¡Está hecho! Hansi Flick será el próximo entrenador del Barcelona

Se ha hecho realidad uno de los sueños de los culés. Hansi Flick se convertirá en el próximo entrenador del Barcelona por las próximas temporadas. El dirigente y ex seleccionador de Alemania tomará las riendas como mandamás por los siguientes dos años, de acuerdo con Diario AS.

Después de que el club lograra convencer a Xavi Hernández para quedarse en el banquillo, todo ha cambiado en los últimas horas y ahora el experimentado estratega será el encargado de ocupar el cargo como DT. Antes de confirmarse la noticia por el prestigioso medio, Deco, director deportivo del Barça había tenido un viaje relámpago para reunirse con el coach en Londres.

A la espera de que el conjunto azulgrana oficialice la firma de Flick, los culés deberá solucionar la situación contractual con Xavi, quien ya había asegurado mantenerse en el equipo por una campaña más. Al parecer, el ex mediocampista aún no se le ha informado sobre la posible llegada del ex Bayern Múnich.

Palmarés exitoso

Antes de que Hernández sentenciara su permanencia en el club, el alemán sonada como uno de los fuertes candidatos a tomar el puesto junto al mexicano Rafael Márquez, quien se encuentra dirigiendo a la filial del Barcelona. El dirigente de 59 años se encargará de impartir ordenes en la escuadra culé después de un historial exitoso en el viejo continente.

El DT viene de dirigir a la selección de Alemania en el pasado Mundial de Qatar 2022, pero su actuación más recordada en el banco lo vivió con el Bayern Múnich cuando los llevó al triplete (Champions League, Bundesliga y Copa Alemana) en la temporada 2019-2020. Además de eso, ganó Supercopa de Alemania, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes hasta ponerle fin a su desempeño al frente de los bávaros en 2021.

Flick intentará regresar a la gloria a los blaugranas, quienes fracasaron en la presente edición, tras perder la liga a manos del Real Madrid y quedar eliminados en Cuartos de final de la Champions.