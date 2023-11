¡Controversia en la Copa del Rey! Este equipo quedó eliminado tras haber ganado su encuentro (+Detalles)

El pasado martes 31 de octubre comenzó una nueva edición de la Copa del Rey, en la que más de 100 equipos de las diferentes divisiones del fútbol español disputaron su encuentro correspondiente a la primera ronda del torneo, comenzando su trayectoria con el objetivo de alzar la copa al final de la temporada.

Uno de los enfrentamientos que se llevó a cabo en la primera ronda de torneo fue el Arosa, equipo de tercera división, frente al Granada CF, equipo de la máxima división del fútbol español. De esta manera, el encuentro se llevó a cabo en el Estadio de A Lomba, recinto en Galicia con capacidad máxima para 4.800 espectadores, en el que la oncena andaluz selló la victoria tras un contundente 3-0.

No obstante, este martes, cinco días después de haberse disputado el encuentro, el Juez Disciplinario Único ha decidido declarar indebida la alineación del conjunto rojiblanco en su duelo ante el Arosa, declarando al conjunto gallego vencedor de la eliminatoria e imponiendo una multa de 6.001 euros a los nazaríes. Los dirigidos por Paco López tienen diez días hábiles para presentar un recurso ante el Comité de Apelación

¿Por qué fue indebida la alineación del Granada?

Minutos antes de comenzar el encuentro, el conjunto de Granada fue advertido sobre los riesgos de alinear a su guardameta del filial, Adri López, bajo los tres palos. La delegación rojiblanca hizo caso omiso a dichas advertencias, y el guardameta del filial formó de inició y completó el encuentro, algo que ha desembocado en la eliminación de los granadinos por alineación indebida.

Adri López, Guardameta de 24 años y ficha del filial, no podía ser alineado por el Granada al ser considerada la Copa del Rey una competición no profesional, lo que limita la edad de los jugadores de un equipo filial que pueden disputarlos a los 23 años. Adri, con 24, no podía pues, siempre según la denuncia, formar parte del once titular.

Asimismo, con esta resolución, el club rojiblanco quedó eliminado en la primera ronda de la competición copera. Un desafortunado desenlace que sigue sumando para el mal arranque de temporada de la oncena andaluz, ya que se ubican en la penúltima posición de la máxima división española con seis puntos conseguidos en las primeras 12 jornadas de La Liga EA Sports.