¡Es bellísimo! Conozca el imponente estadio de Estados Unidos donde se jugará la final del Mundial 2026 (+Video)

La FIFA ha decidido hoy acercarnos un paso más al Mundial de 2026, a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México. Las nuevas noticias surgidas sobre el magno evento, han confirmado las sedes del certamen, así como el estadio que albergará el duelo final, que definirá al campeón de esa edición mundialista.

El máximo organismo definió al recinto MetLife Stadium, ubicado en New Jersey, del estado de New York, como el hogar para disputar la final el 19 de julio de 2026. Este estadio, inaugurado en 2010, cuenta con capacidad para unas 82.500 almas, que quieran estar en un, probable, duelo electrizante.

Son varios los antecedentes deportivos que figuran en este estadio, con característica de multiuso, gracias a que también -desde su creación- recibe frecuentemente los juegos de la NFL y a los rivales que visitan a los equipos New York Giants y New York Jets de la NFL, así como a los New York Guardians de la XFL.

En cuanto al balompié, esta no sería la primera final en su gramado, porque tiene una gran referencia en aquella Copa América de 2026, edición Centenaria que quedó marcada por la victoria de Chile, en penales, a la Argentina liderada por su estrella Lionel Messi.