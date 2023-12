¡El calvario de Neymar! Muestran video del brasilero gritando del dolor en plena recuperación (+Video)

Neymar Jr no ha tenido un último tiempo fácil, desde que una ruptura de ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda lo alejó de la acción con su equipo, Al-Hilal. El calvario ha sido tanto, que se pudo ver al brasilero pegando gritos de dolor, en medio de la rehabilitación de su lesión.

En lás imágenes, que muestran está etapa dura de la recuperación del astro carioca, el mismo Ney se observa con llanto y gritos constantes pidiendo a los kinesiólogos que detengan los ejercicios. Así también el atacante compartió otro de los videos y lo acompañó con este mensaje: "Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtus en levantarse y sin dificultades no hay superación".

La desafortunada lesión ocurrió el 17 de octubre de 2023, en un encuentro de su selección contra Uruguay, por las eliminatorias al Mundial de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Ese día Brasil terminaría perdiendo el compromiso 2-0 y también a una de sus máximas figuras.

Fuera de la Copa América

A la lista de malas noticias que padece Neymar se suma que no podrá acompañar a la 'Canarinha' en la próxima Copa América en 2024 en suelo estadounidense y así lo confirmó el propio doctor de la selección, Rodrigo Lasmar: "Es demasiado pronto, no tiene sentido saltarse pasos para recuperarse. Nuestra expectativa es que (Neymar) se encuentra preparado para regresar al inicio de la temporada 2024 en agosto".

Justamente, que la previsión de su regreso sea en agosto lo priva de los planes del combinado nacional en este certamen, que tiene pautado dar el puntapié inicial el 20 de junio hasta 14 de julio.

Esta información lo que confirma es que su regreso se dará vistiendo los colores de su equipo en Arabia Saudita, país al que aterrizó como un flamante refuerzo, pero en el que solo registra un gol en 5 partidos, entre la liga y la Liga de Campeones AFC.