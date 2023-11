¡Conmovedor! Así fue el relato de los hinchas argentinos agredidos por la policía brasilera en el Maracaná (+Video)

El duelo entre Argentina y Brasil, por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, no estuvo exento de eventos lamentables fuera de lo deportivo. Esto tras las imágenes en la que se veía a parte de la policía brasilera reprimiendo a un grupo de los hinchas argentinos que fueron a ver a su selección en el estadio Maracaná, situación que relataron dos de los más afectados.

El canal TyC Sport compartió la declaración de Eugenio, el seguidor argentino que salió en las imágenes que le dieron la vuelta al mundo, por dejarse ver en una camilla con el rostro totalmente lleno de sangre, producto de los incidentes ocurridos.

"Nos llevan tanto para atrás que no había mas espacio, la gente quedaba aplastada e intentamos salir para abajo o para arriba, y en uno de esos empujones me caigo y me pego la cabeza contra uno de los parantes. Perdí el conocimiento ahí porque no me acuerdo mas nada", expresó el aficionado para explicar lo primero que recuerda del encontronazo con los cuerpos de seguridad.

Eugenio continuo su relato describiendo lo que vio al recuperar el conocimiento: "Después me levanto dentro del hospital que hay en el Maracaná, porque yo nunca salí del Maracaná, tenía la mano esposada, llena de sangre, la cabeza y los ojos llenos de sangre".

El joven, que vive residenciado en suelo brasilero y que contó que debió pagar 200 reales para ser liberado, denunció que los oficiales policiales se fotografiaron con los aficionados retenidos en el interior del recinto deportivo: "yo me fui a las 4 de la mañana del Maracaná, igual que los chicos que estuvimos demorados ahí, éramos ocho. Estaba este chico de Atlanta que tenía el brazo con dos huesos quebrados y el dedo chico quebrado y los mismos Policías que los reconocemos en los videos se sacaban fotos con la radiografía suya y selfies con nosotros como trofeo de guerra".

Otros de los que contó parte de la terrible experiencia fue Martín Ezequiel Muñoz, conocido en Argentina como 'El Patovica de la selección'. "Estuvimos mezclados todos en la misma tribuna como si fuera un partido de la Premier League, uno al lado del otro", dijo.

"Empezaron las cargadas y, como estábamos todos mezclados, brasileros con argentinos y argentinos con brasileros, hubo un problema con un pibe argentino al que le empezaron a pegar. Ahí fuimos todos a tratar de separar y defenderlo, porque no íbamos a dejar que le peguen", agregó Ezequiel.

Finalmente, estos incidentes fueron la antesala al clásico del fútbol de la Conmebol, que terminó con victoria argentina (0-1), la agudización de la crisis en Brasil -que marcha sexto en la tabla de posiciones con 7 puntos- y las dudas de Lionel Scaloni de continuar al mando del combinado albiceleste.