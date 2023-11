¡Como un padre! Este es el consejo que envió Carles Puyol a Gavi para que pueda recuperarse satisfatoriamente (+Video)

Carles Puyol es un referente, con una carrera tan ejemplar en el fútbol, que cada palabra que expresa tiene doble peso, sobre todo si deja ver su lado consejero. Esto último mostró con Gavi el exdefensor, quien envió un mensaje al mediocampista recientemente lesionado de gravedad.

Tras la terrible imagen de la joven promesa blaugrana, saliendo en llanto de un encuentro que ganó España a Georgia (3-1), y conocer que el jugador estará fuera de las canchas por un aproximado de 9 meses, Puyol pidió calma al juvenil para afrontar esta dolorosa situación.

"Gavi es joven y a su edad todo se recupera mucho más rápido pero lo importante es tener paciencia y no correr sobre todo los primeras meses", dijo el histórico defensa culé, al tiempo que pidió al mediocampista tomar como ejemplo el historial de lesiones que le afectó durante su estadía en el Barcelona: "Lo dice uno que no tenía nada de paciencia y quería correr mucho y lo he pagado caro. Que esté tranquilo, seguro que está en muy buenas manos".

¿Dardo por el 'virús FIFA'?

La declaración del eterno capitán azulgrana, en medio de un torneo de pádel, conocido como 'Engel & Völkers Legends Trophy', también tuvo tiempo para reflexionar sobre el calendario de partidos a los que se enfrentan hoy los jugadores: "Son muchos partidos, mucha intensidad y depende de la gestión. Yo siempre he jugador muchísimos partidos y me encontraba bien y no había problema. En los últimos años me dosifiqué más y tuve más lesiones".

A su vez, Puyol quiso estar del lado conciliador contra aquellos que han responsabilizado de lo ocurrido al entrenador español, Luis de la Fuente, por darle acción a Gavi en un partido con un matiz intrascendente, en el que la selección ya tenía su boleto a la Eurocopa 2024, a jugarse en Alemania.

"Lo ocurrido fue fruto de una desgracia. Se encontraba bien, estaba bien físicamente. Fue una jugada desafortunada y ya está. No hay que darle más vueltas. Hay que mirar hacia adelante", sentenció el legendario zaguero.

Finalmente, el joven jugador del Barcelona ya inició su recuperación, luego de ser diagnosticado con una rotura completa del ligamento cruzado de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo.