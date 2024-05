Champions League: ¿Qué dijo el árbitro sobre la jugada polémica que evitó el empate del Bayern Múnich? (+Video)

Los dos finalistas de la edición de la Champions League 2023-24 ya se conocen. Serán Real Madrid y Borussia Dortmund, quienes dejaron en el camino a Bayern Múnich y PSG, respectivamente. Pese a esto, el duelo de los merengues quedó marcado por una acción que pudo cambiar el desenlace final.

Se dio ya en tiempo de compensación, con el Madrid arriba 2-1 en la pizarra. Los bávaros lanzaron una esférica al área en búsqueda de Thomas Muller. En eso el juez de línea se precipitó y levantó la bandera de 'fuera de juego'. Decisión de la que se agarró Marciniak, árbitro principal, para llevarse el silbato a la boca invalidando la jugada.

Sin embargo, para drama del cuadro alemán la acción terminó en gol y pudo ser el empate que alargara el curso del cotejo. Situación que generó la cólera de todo el conjunto visitante. Hasta en zona mixta varios voceros mencionaron lo que el colegiado habría admitido de la acción.

¿Qué dijo el árbitro de la jugada del posible empate del Bayern Múnich?

Varias figuras del equipo salieron y expresaron sus apreciaciones de lo ocurrido. Incluso, algunos llegaron a mencionar lo que el mismo Marciniak aceptó después del juego. Max Eberl, el director deportivo del Bayern, apuntó que el árbitro admitió su fallo en el último lance del compromiso.

Por su lado, Muller también lanzó sus dardos no solo al arbitraje, sino hasta el mismo Real Madrid. "¿Marciniak? No vio el vídeo. No se dio la oportunidad de verlo. Es realmente extraño, en una situación así, silbar tan rápido. Esto sucede a menudo aquí en Madrid. Lo viví hace unos años, con dos goles de Cristiano Ronaldo. Pero fue antes del VAR", dijo.

"Eso fue un desastre absoluto. Una violación de las reglas. Esa jugada debe desarrollarse hasta el final. Esa es la regla. El juez de línea cometió el error y el árbitro cometió el segundo error", aseveró el técnico de Múnich, Thomas Tuchel.

Matthijs de Ligt, autor del tanto invalidado, también fue otros de los nombres que se calentaron por el incidente. El central contó el presunto diálogo con el linier y hasta comparó la jugada con una a favor del Madrid. "El gol de Joselu es casi fuera de juego, algo muy justo y deja seguir... pero con nosotros, no. Increíble", dijo de inicio.

"El segundo de Joselu también está al filo de ser fuera de juego. El línea me ha pedido perdón, que había cometido un error. No me gusta señalar a los árbitros", agregó.

Lo cierto es que, pese a las fuertes declaraciones al árbitro, esto solo quedará como anécdota al paso de los días. Mientras tanto, Real Madrid y Borussia se disputen esa final europea.