Champions League: ¿Cuándo y a qué hora se juegan PSG-Borussia Dortmund?

La Champions League está en las fases que más gustan a la afición. Este martes, 7 de abril, se definirá al primer equipo en ganarse el derecho de jugar la gran final del torneo. Duelo que protagonizarán las oncenas de PSG y Borussia Dortmund.

El compromiso tendrá como epicentro al estadio Parque de los Príncipes, hogar del conjunto parisino. Recinto donde el cuadro alemán intentará defender la ventaja con la que llegan a la vuelta, tras el 1-0 en su casa.

¿A qué hora jugarán PSG-Borussia Dortmund?

Para ambos clubes sería un objetivo dulce en la campaña. Para PSG porque es el torneo que sigue resistiéndose a sus vitrinas a lo largo de la historia. Y, por el otro lado, el Borussia porque es la auténtica revelación en esta edición copera.

El puntapié inicial de este duelo está programado en Venezuela a las 3:00 pm. En México y Estados Unidos también arrancará la acción el mismo horario (3:00 pm).

¿Por dónde se podrá ver este duelo?

Por ser un encuentro con tanto sobre la mesa, serán muchos los ojos posados sobre lo que ocurrá en París. Distintas señales estarán ofreciendo sus transmisiones para ver los detalles del choque. ESPN, Movistar Plus, Blue To Go Video Everywhere, LaLiga TV y Star Plus serán algunas de estas.

El partido entre la oncena alemana y la parisina servirá de abreboca para la otra gran semifinal. Una que, sin duda, se lleva la mayoría de reflectores por los equipos que la componen. Nada más y nada menos que entre Real Madrid y Bayern Múnich.

Sobre todo, estos dos clubes tienen mayor seguimiento por el número de copas que registran. Los merengues con 14 a su cuenta, mientras los bávaros con 6 en su palmarés.

Pese a esto, antes PSG-Borussia Dortmund darán vida al primer olor de final que nos da esta edición europea. En la que todavía quedan noches máginas por vivir en el magno evento de clubes.