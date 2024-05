¡Oficial! RFEF anuncia la fecha para la entrega del trofeo al Real Madrid

Tras la polémica decisión inicial de la RFEF de entregar la copa de campeón de Liga al Real Madrid en Los Cármenes, el estadio del Granada CF, la Federación ha dado marcha atrás y ha decidido que el acto se celebre en el Santiago Bernabéu el próximo martes 14 de mayo, cuando el club merengue se mida ante Alavés.

En un principio, la RFEF había sorprendido a todos al comunicar al Real Madrid que recibiría el trofeo en Granada este sábado, una decisión que generó un gran revuelo y que fue rechazada de forma tajante por el club blanco.

Las razones del rechazo eran claras: por un lado, se consideraba una falta de respeto al Granada CF y a su afición, ya que el equipo nazarí podría estar ya descendido para ese entonces. Por otro lado, el Real Madrid ya había tenido que celebrar LaLiga en un palco del Bernabéu debido a la falta de flexibilidad de LaLiga con los horarios, por lo que se veía como una nueva injusticia el hecho de tener que recibir la copa lejos de su estadio.

Una decisión más lógica y justa

Ante la negativa del Real Madrid y la repercusión negativa que tuvo la decisión inicial, la RFEF finalmente ha recapacitado y ha optado por la solución más lógica y justa: que el equipo blanco reciba el trofeo en su estadio, ante su afición, tal y como se ha hecho toda la vida.

De esta manera, el Real Madrid podrá celebrar por todo lo alto la conquista de su 36º título de Liga en el Santiago Bernabéu, rodeado de sus aficionados. Un broche de oro para una temporada histórica en la que el equipo blanco ha logrado alzar la Supercopa de España junto a el titulo liguero.

Los festejos

La copa de LaLiga no estará presente en la celebración por las calles de Madrid programada para este domingo, pero eso no significa que los aficionados blancos no tengan motivos para celebrar. El equipo blanco celebrará el título en la Comunidad, el Ayuntamiento y en la Cibeles, donde Nacho, primer capitán del club, ofrecerá el trofeo a la afición.

Los festejos en el estadio tendrán que esperar un poco más. Hay programados varios conciertos para este fin de semana en el coliseo madridista, por lo que la gran fiesta blanca con jugadores y aficionados tendrá lugar este miércoles, tras el partido entre el Madrid y el Bayern, si el equipo blanco consigue clasificarse para la final de la Champions League que se disputará el próximo 1 de junio en Wembley.