Tras su salida de la cárcel, cibernautas tildan a Yailin “La Más Viral” como masoquista ¿Por qué?

Desde hace varias horas la cantante dominicana Yailin “La Más Viral” se encuentra fuera de la cárcel en donde paso la noche, luego de que su novio el rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido por su nombre artístico Tekashi 6ix9ine, la denunciara ante la policía de Palm Beach por agresión.

El cantante neoyorkino confirmó a través de su cuenta personal de Instagram que la conocida como “La Chivirika” salió en liberta tras él haber pagado una fianza de nueve mil dólares. “Yai ya está en su casa, yo fui a sacarla”, escribió en sus historias.

Lo que ha llamado la atención de los seguidores de la intérprete “Mia” es que, tras su salida de prisión la cantante se fue junto al rapero, lo que levantando un sinfín de comentarios bastante negativos.

“La gente por salud mental deberían dejar de seguir este tipo de artistas”, “Un psiquiatra para todo el que sigue a esta gente, es increíble que la gente admire esta clase de personas”, “Es una ridícula”, “Está chama tiene un tornillo flojo”, “Círculo vicioso le llaman”, son algunos de los tantos comentarios en las plataformas 2.0.

Igualmente, el productor dominicano Santiago Matías mejor conocido como “Alofoke”, a quien Yailin pidió ayuda en el fuerte momento, aseveró a través de su cuenta personal de Instagram que la cantante está muy tranquila. “Ya Yailin está a salvo. la rat* de @6ix9ine la dejó botada en un hotel, está muy bien cuidada”, escribió.

En otra publicación expresó que, aunque la joven de tan solo 24 años decidió seguir su vida con el rapero no se arrepiente de haberle dado la mano en un momento tan difícil. “El día de hoy ella decidió irse con la seguridad de Tekashi, luego de salir de prisión, creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. El tiempo pondrá todo en su lugar”, aseveró.