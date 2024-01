Productor de American Idol metido en tremendo lío con la justicia de Estados Unidos: “Agarró mis genitales”

El 2024 inicia con tremendo escándalo en Hollywood, y es que, la cantante Paula Abdul que por varios años estuvo como jurado en el programa de telerrealidad de canto American Idol, está demandando al productor del show Nigel Lythgoe, por una supuesta agresión sexual en su contra hace varios años.

Según información recogida por medios internacionales como TMZ y People la intérprete de “Straight up”, esta alegando que el hombre la agredió sexualmente en dos oportunidades, una en las primeras temporadas del show en una audición regional y la segunda en un ascensor durante su tiempo en el reality So You Think You Can Dance.

En la demanda presentada en el Tribunal Superior del Condado de los Ángeles, California, Estados Unidos, la también bailarina de 61 años asegura que el hombre “la empujo contra la pared, agarro sus genitales y senos, y trato de besar a la fuerza. Al igual que a su asistente”, dice el texto.

Pero, ¿por qué la artista tardó tanto en denunciar lo que había sucedido?, ella asegura que optó por no actuar de manera rápido al sentir un gran “temor de ser despedida de American Idol”, dice una parte de la demanda.

La denuncia también especifica que no solo busca una solvencia por presuntos abusos sexuales, sino también por según también haber sido discriminada en términos de compensación y beneficios de dinero en comparación con sus colegas masculinos.

Hasta el momento el productor ni el show ha respondido a como van enfrentar el tremendo escándalo.