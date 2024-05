Pedro Padilla el recordado "La Pepa" revela como nunca antes por qué dejó Venezuela (+Declaraciones)

Por varios años el presentador Pedro Padilla fue el rostro de un picante programa de entretenimiento llamado “Los pepazos de la pepa”, transmitido por el canal La Tele. Con su afilada lengua y personalidad no dudada para preguntar de todo a los artistas, incluso llegó a tener una fuerte rivalidad con José Gregorio Araujo “El Gordo”, quien conducía el programa de Televen “La Bomba”.

¿Qué fue de su vida?

Tras la salida de Padilla de La Tele, se fue a Venevisión en donde era parte de staff de periodistas que hacían varios segmentes de chisme en el programa “Portadas” como “Se armó la tramoyo” y “Puro picante”. Sin embargo, en un momento decidió migrar a los Estados Unidos, donde se encuentra hasta hoy.

El locutor y presentador José Gregorio Gremo, compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de la entrevista que le realizó a Padilla en Miami para el programa “Voz propia”, que sale este domingo a las nueve de la noche por Canal I, en la cual confesó detales y momentos de su salida del país.

“Yo me vine con la lección de vida, de una misión que: ‘yo tenía que aprender a doblegar las piernas, a bajar la cabeza, que yo en este país no era nadie’ Que yo venía a construir una vida”, asegura Padilla en el breve adelanto.

Polémica con Rocío Higuera

En otro extracto de la conversación Pedro que tiene un espacio de entrevista en el canal EVTV Miami llamado “La excusa”, también abordó el tema de un percance con la periodista Rocío Higuera, alegando que no se hablan por una información que transcurrió en la prensa hace tiempo.

“Yo creía que era buen amigo de Rocío. Sin embargo, en algún momento me regalaron un anillo y Rocía si llegó a decir que yo estaba comprometido y que me venía a casarme a la ciudad de Miami. Cosa muy distante a lo que sucedió, ya que no tengo una relación con esa persona en estos, momentos ni me case. Fue una información a priori, que nunca lo consultó”, aseveró.