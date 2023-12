¡Otra más a la lista! Fallece a los 80 años la estrella de la televisión mexicana Rossy Mendoza (+Detalles)

El 2023 quedará mercado para la industria del entretenimiento como un año de mucho dolor y luto, y es que, la tarde de este viernes 29 de diciembre se confirmó la muerte de la reconocida actriz y vedette mexicana, Rossy Mendoza a la edad de 80 años.

Su hija Silvana Durán Mendoza confesó al reconocido periodista de entretenimiento mexicano, Gustavo Adolfo Infante, que desde hace varios años la actriz estaba muy delicada de salud a causa del Lupus, y que la situación empeoró luego de una aparatosa caída que el mandó directo al hospital.

“Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Y aunque hubo una ligera mejoría, su estado terminó con un pronóstico terminal dado por los médicos. La caída fue porque sus huesitos ya eran como de cristal, por el lupus y la cortisona. Todo esto que está pasando es consecuencia del lupus y del cáncer que le dio, entonces son muchos años que mi mamá había llevado una sobrevida” aseveró su hija.

Con su belleza muy latina, picantes curvas y pasión por la televisión en 1966 alcanzó su popularidad al participar en grandes películas como Capulina contra los vampiros, El festín de la loba, Dulcemente morirás de amor, El sexo de los pobres, El ratero de la vecindad, Tres mexicanos ardientes, entre muchas otras más.

Mendoza logró sostener una gran amistad con la también actriz y vedette Lyn May, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje que ha hecho a más de uno soltar lágrimas. “Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rossy, mi hermana, colega, mi compañera de vida. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas”, escribió en su cuenta de Instagram.