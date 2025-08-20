Myke Towers y Quevedo se inspiran en Venezuela con el tema “Soleao”

Suscríbete a nuestros canales

Myke Towers y Quevedo han hecho un dueto explosivo en la música urbana para lanzar su esperada colaboración, "Soleao", una canción de verano que pretende ser escuchada en muchas discos.

Tres años después de su éxito global "Playa del inglés", la cual dominó las listas en 2022, este reencuentro musical ha superado todas las expectativas de sus fanáticos.

Inspirado en Venezuela

​Inspirado en las playas de Venezuela, el sencillo ha capturado rápidamente la atención del público. En solo un mes, "Soleao" superó los 18 millones de reproducciones en YouTube y más de 70 millones de reproducciones en Spotify.

En otras plataformas como TikTok se ha convertido en un fenómeno, donde ha impulsado significativamente su popularidad en el país caribeño, posicionándose con fuerza en las principales emisoras de radio.

​Descrita como "un golpe de calor en plena madrugada", la canción se distingue por sus percusiones precisas y un beat costero que evoca el atardecer playero sin caer en clichés.

La letra de "Soleao" capturan la esencia de ese mágico momento en la playa. Por su parte, este lanzamiento llega en un momento cumbre para ambos artistas.

Myke Towers, reconocido por ser uno de los artistas urbanos más escuchado en Spotify y en las emisoras de España durante el 2024, continúa dejando su huella en la industria, incluso en la banda sonora de la película 'F1'.

Por otro lado, Quevedo se encuentra en plena gira por Latinoamérica, con fechas confirmadas en Lima, Quito, Santiago, Montevideo y Buenos Aires, antes de continuar su tour por España y Estados Unidos.