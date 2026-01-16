La venezolana Sascha Fitness está de luto por muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus redes sociales, Sascha Fitness compartió la noticia del fallecimiento de su abuela, una pieza fundamental en su familia, que ha llenado de luto su vida.

Por medio de una publicación con imágenes y videos memorables, la venezolana despidió a su “nonita” con un sentido mensaje y palabras de agradecimiento por los años que estuvo a su lado.



“¡Hoy se fue al cielo una de las personas que más amo y que más me ha amado en la vida! Mi Nonita hermosa. Jamás pensé que te irías tan pronto, no imagino el mundo sin ti”, escribió la gurú del fitness, Sascha Barboza.

Asimismo, compartió estar con un “hueco en el corazón” y una tristeza profunda por la muerte de su ser querido. “Gracias por darme tanto amor incondicional, por ser tan especial siempre, eras uno de mis lugares seguros en el mundo, siempre me entendiste”, agregó.

Agradecimiento profundo

En la misma dedicatoria, Sascha Fitness resaltó la ayuda que recibió de su abuela cuando se residenció en Estados Unidos hace varios años.

Según cuenta, fue la persona que la acompañó para adaptarse a su nuevo estilo de vida, sin embargo, lamentó no haber estado presente en sus últimos días de vida.

Para finalizar, posteó en sus instantáneas de Instagram una palabras de gratitud a toda su comunidad por los mensajes de condolencias y el respaldo que ha recibido.