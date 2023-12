La desgarradora publicación navideña de Maribel Guardia a ocho meses del fallecimiento de su hijo

Mediante sus redes sociales, la actriz costarricense Maribel Guardia, conmueve a sus seguidores cada que recuerda a su hijo Julián Figueroa, cantante y actor que falleció en abril de este año a causa de un ataque al miocardio. No es para menos que, la también cantante lleva un dolor perenne y le es imposible poder recuperarse de lo sucedido.

En noviembre justamente para el Día de Muertos, movió las fibras del público al recordar a su primogénito. Ese día, Guardia le abrió las puertas de su casa a todos para que apreciaran la ofrenda que le había realizado a Julián. "Hoy quiero compartirles algo muy, muy bonito, el altar de muertos de mi hijo. Está precioso, se hizo con mucho, mucho, mucho amor”, decía mientras mostraba las flores, esculturas religiosas, figuras de calaveras, pan de muerto tradicional, así como el sombrero y la guitarra que le pertenecían a su hijo.

Ahora, una vez más hace llorar a sus seguidores con una hermosa carta escrita desde el dolor de su pérdida. En su perfil de Instagram, la nacionalizada en México posteó una fotografía junto a su hijo. "Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga regalos que no se vendan en las tiendas: un “me gustas mucho”, un “gracias por existir”, un “estoy aquí para ti, siempre”. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes, regazo de quienes más quieres, manos tomadas todo el año, hombros que te sostengan en corazones donde vivir sin fecha de caducidad", escribió.

En el extenso escrito también se puede leer: "Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te enseñe a vivir con el corazón abierto y creer -así como así- que hay una luz al final del túnel para cada oscuridad que tengas que enfrentar. Para qué pedir algo si lo tenemos todo".

Evidentemente, la pérdida de su hijo la dejó marcada por lo que perder a alguien más es su mayor temor: "¿Y qué quieres que te traiga el año venidero? Nada, no quiero que me traiga nada, lo único que quiero es que no se lleve... Que no se lleve lo que ya tengo, que no se lleve el techo que nos cobija, el plato que nos alimenta, la manta que nos abriga, la luz que nos ilumina, la salud como tesoro, el trabajo como sustento, la amistad, la compañía", agregó.