Isabella Astror es la encargada de gritar Venezuela en el Miss Universal Grand

El pasado viernes 1 de marzo se llevó a cabo la coronación de la modelo Isabella Astor como la representante de Venezuela para el concurso Miss Universal Grand 2024 a realizar el próximo mes de junio en Colombia. A sus cortos 18 años la joven cuenta con una gran experiencia en los concursos de belleza nacional, que no dudo en compartir con los medios de comunicación presentes en Mokambo Café.

Astor se mostró emocionada por tener la gran oportunidad de llamarse Venezuela en un certamen internacional, el cual asegura forma parte de su preparación para luego ingresar en otras competencias nacionales de gran plataforma como el Miss Venezuela. A su corta edad, la joven cuenta con una amplia experiencia en certámenes, pues en el año 2021 participó en el Miss Teen Belleza Venezuela, en el cual resultó ganadora y representó al país España.

Actualmente Isabella cursa el segundo año de medicina, carrera que le ha dado la oportunidad de ser una mujer más empática y dedica en el servicio de los más necesitados. “Estoy muy emocionado por llevar todo mi corazón a Colombia próximamente, de poder conocer a las candidatas, a los organizadores y que puedan conocer un poco más de mi carrera y de mí”, expresó la oriunda del estado Monagas.

Igualmente, Astor de 1.70 de estatura compartió como su madre ha sido un ejemplo de inspiración no solo por ser reina de belleza sino también por alentarla en cumplir sus sueños y metas. “Se fuerte ha sido el mayor consejo que me ha dado mi mamá. Además, me ha dicho que tengo que estar preparada para ganar y también perder, siempre con la cabeza en alto y fiel a mí”, indicó.

En este sentido, la joven puntualizó que aunque no tiene aún la fecha de la concentración se encuentra recibiendo clases de pasarela, oratoria y trabajando en su vestuario, en especial en su traje típico que será una gran sorpresa.

También espera tener una excelente relación con demás concursantes de diversos lugares y establecer una relación más allá de la competencia.