“Patria y vida”, la canción que revivirá el vozarrón de Celia Cruz

La aclamada "Patria y Vida", ganadora del Grammy Latino en 2022 a “Canción del Año”, regresa para emocionarnos de una forma única y trascendental, marcando un hito en la industria musical y reafirmando el poder de la música latina a nivel global. Esta versión renovada fusiona la icónica melodía con ritmos de salsa y tiene un toque inesperado: la inconfundible voz de la eterna Celia Cruz, traída a la vida a través de la inteligencia artificial.



Además de unir generaciones con la magia de la tecnología, esta interpretación tiene el honor de contar con la participación del legendario trompetista y pianista cubano de jazz, Arturo Sandoval. Con 9 premios Grammy bajo su nombre y 17 nominaciones, Sandoval añade un matiz melódico y emotivo, refrescando el mensaje de la canción.



Originalmente interpretada por Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, con la adición de Beatriz Luengo en la composición, "Patria y Vida" no sólo ha sido un grito de libertad, sino también un himno que resuena con la esperanza y la resistencia de un pueblo. Ahora, su reconstrucción musical busca unir bajo una bandera a todos los latinos, mostrando la capacidad de innovación y vanguardia que nuestra cultura puede lograr.





Más allá de las fronteras y las circunstancias políticas, esta nueva versión de "Patria y Vida" es un tributo a la cultura latina. Es una muestra de lo que es posible cuando la tradición se encuentra con la tecnología y cuando las nuevas generaciones rinden homenaje a las raíces.



"Es más que una canción; es una celebración de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos marcando la pauta para la música del futuro, mostrando al mundo lo que los latinos somos capaces de crear", expresó Beatriz Luengo.



Tras el resonante éxito de la canción "Patria y Vida", se realizó un documental llamado "Patria y Vida: The Power of Music", el cual ha sido nominado en la categoría “Best Long Video” para los Grammy Latino 2023. No pierdan la oportunidad de escuchar esta nueva versión de "Patria y Vida". Disponible en todas las plataformas musicales.