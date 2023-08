Marko Music publica video con la hermosa carita de Roma, su hija con Yulbert Zambrano

El comediante venezolano Marko Music impactó a sus millones de seguidores en Instagram al postear un jocoso video en el cual muestra el rostro de su segunda hija Roma, que nació el 5 de abril del 2023 en la ciudad del sol Miami.

En el video se aprecia el reconocido comediante en la grata compañía de su bebé que se robó todas las miradas de los cibernautas con sus intensos ojos azules, un enorme lazo y un vestido en azul claro que resaltaba la belleza de Roma.

“Miren esa cara de estoy brava de que mi papá no me paseé y me tenga aquí sentada. Yo solo quiero pasear pasear”, se escucha decir al también creador de contenido.

El video despertó un sinfín de comentarios por parte de sus millones de seguidores, que no tardaron en halagar a la pequeña por su belleza y enormes ojos.

No es la primera ocasión que Marko y es esposa utilizan las redes sociales para mostrar la hermosura de hija que se gastan, en otros posts el criollo ha realizado videos con su característico humor en la compañía de la pequeña.