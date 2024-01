Los Golden Globes estuvieron llenos de romanticismo con el beso de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La noche del domingo 7 de enero, se transmitió desde el teatro The Beverly Hilton en Beverly Hills en California, E.E.U.U, los premios Golden Globes que honra a las mejores y más destacadas producciones cinematográficas y televisivas estadounidense de 2023. Entre los nominados se encontraba Timothée Chalamet, conocido por su interpretación reciente en “Wonka”, “Duna” en el 2021 y de “Call me by your name” en el 2017 cuando se dio a conocer.

El nobel actor de 28 años desfilaría por la famosa alfombra roja, casi de último, registrando un atuendo de traje negro con lentejuelas, luciendo una camisa abierta y su cabello suelto. En la ceremonia estaría sentado junto a quien se presume sería su novia, la socialité y empresaria “Kylie Jenner” de 26 años, que luciría un clásico traje también de color negro con encajes y con un moño recogido, y un maquillaje que resaltaría sus sensuales labios.

Toda la velada a ellos se les vio acaramelados, compartiendo caricias y miradas, en un entorno romántico, bajo las luces tenues del recinto, pero bajo el lente de las cámaras, hasta el momento que llegó el beso que ambos con picardía sellaron. Acapararon y eclipsaron la noche con esa muestra de amor, y de ese modo se esfumarían los rumores de que no estaban juntos o que habría una separación.

Recordemos que, a la pareja se le atribuye su romance desde que se les vio juntos por primera vez, en un desfile del reconocido diseñador de modas, Jean Paul Gaultier, durante la semana de la moda en París, en el 2023, luego se confirmó el rumor cuando se les captó compartiendo en el concierto de Beyoncé, y se difundieron videos de ambos besándose. Y como dato interesante, se rumorea que posiblemente habría pasado Nochebuena con la familia Kardashian Jenner.

Timothée Chalamet no se llevó el globo de oro a las categorías que estaba nominado, sin embargo, fue reconocido por su interpretación y sus habilidades en las partes musicales del film, siendo uno de los que más recaudo en el 2023 y sigue en este 2024, ya que todavía se encuentra en cartelera. El galardón se lo llevo la cinta Barbie, siendo la más taquillera y “Mejor canción original” interpretada por Billie Eilish.