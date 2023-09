Laura Chimaras envía un contundente mensaje a quienes la critican por su personalidad

La actriz Laura Chimaras es una mujer muy defensora de la belleza natural, libre y sencilla, lo que le ha valida constantes criticas en las plataformas 2.0 por el peculiar estilo. Pues, la mujer rompió el silencio y reveló en su cuenta personal de Instagram un video con un mensaje muy directo.

Sin pelos en la lengua la hija del fallecido actor Yanis Chimaras respondió a quienes la señalan por utilizar constantemente el color negro en su ropa y por ser una mujer que utiliza muy poco maquillaje en su vida diaria.

“En efecto no voy a responder lo que esas personas quieren escuchar o leer como, por ejemplo, debes dejar de vestirte de negro; ah por supuesto voy a vestirme de otro color, no, no es así porque mi alma no está en oferta al mejor postor, porque mi voz es para las personas que quieren oírme, mis letras y para aquellas personas que conecten con ella”, indicó la escritora de 32 años.

Igualmente, Laura rechazó la idea de tener que mostrar su cuerpo y sonreír demás para poder vender sus letras y así tener más alcance alegando, “Uno no vende como el baladista que para pegar una canción empezó a cantar reggaetón, no”.

Chimaras se dedica a utilizar sus redes sociales para enviar mensajes de poesía, energía, seguridad, empatía, agradecimientos, las comparaciones, límites, las quejas, la perseverancia, resiliencia y otros temas de superación.

Este año lanzó al mercado su show llamado “Nunca pierdas la fe” con un éxito rotundo en Argentina, Chile y Venezuela, donde recorrió varias ciudades: Maracay, Caracas, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia.