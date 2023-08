Así es el rollo: Luis Miguel, Karol G, Mirla Castellanos y Alicia Machado y Christian Estrada

ASI ES EL ROLLO

POR: WILLIAM GUZMAN P

EL ANUNCIO de próximos conciertos en Caracas, (Y otros puntos del interior del país) es el viso más claro de que la industria del entretenimiento local, ha logrado su recuperación. La ciudad capital ha vuelto a ser el epicentro de los grandes espectáculos, pues en lo que va de año la terraza del CCCT, el Aeropuerto la Carlota y el Poliedro de Caracas han albergado a prestigiosos cantantes y agrupaciones extranjeras. Dimitri Vegas, Gloria Trevi, Melendi, Rosario Flores, Paloma San Basilio, Mocedades, Sin Bandera, Anuel AA, Nati Natasha (Valencia) Morat, Hombres G, Ha Ash, Víctor Manuel, Christian Nodal, son algunas de las tantas figuras ique han venido al país durante este año. A la lista se agregan La India, Alejandro Fernández, Pablo Alborán, Plácido Domingo, Olga Tañón, Jerry Rivera, Elvis Crespo, Jorge Drexler, José Feliciano, Luis Fonsi, Kanny García. En 2024 seguirá el resplandor con Luis Miguel y por confirmar, RBD, Marco Antonio Solis, Romeo Santos, Marc Anthony; Bad Bunny, Chayanne, entre otros.

EL INTERES que ha generado la inminente presentación de Luis Miguel en nuestro país, no tiene parangón con ninguna otra estrella internacional que nos haya visitado en años. Fue impresionante ver el “colón” que se armó el pasado viernes 11 de agosto, en el CCCT y el Sambil (Chacao) con la apertura del proceso de ventas de entradas. 11 zonas quedaron agotadas y solo cinco disponibles dentro del estadio Monumental de Caracas, donde el 12 de febrero de 2024 se llevará a cabo su concierto, el cual viene precedido por la polémica que despertó en Argentina, donde aún se asegura que fue un doble y no el artista, quien se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires. A ello hay que agregar la bulla mediática de su relación con la española Paloma Cuevas, con quien planea casarse. Vale precisar que que “Luismi” tenía 10 años sin cantar en Venezuela. Sus últimas presentaciones, fueron el 9 de noviembre de 2013 en la Universidad Simón Bolívar y el 10 en el Forum de Valencia.

POR TIERRA echó Alicia Machado los insistentes rumores sobre el supuesto rompimiento con su novio mexicano Christian Estrada. Fue a través de Instagram que la exMiss Universo venezolana compartió un video cuyas imágenes la muestran elebrando en un restaurante de Los Angeles el cumpleaños de su pareja, con la que lleva varios meses de romance, que para muchos ha sido todo un record. El actor y modelo de 33 años estuvo relacionado con Frida Sofía, la díscola hija de Alejandra Guzmán y mantuvo un polémico romance con la cantante y actriz Maria Fernanda Ferka con quine tiene un hijo. Con la venezolana ha durado bastahte. Vale decir que Machado anda más activa que nunca. La semana pasada informó que, en días sucesivos, se estrenará la película “Mujer viuda, que mal acompañada” en la que actúa al lado de Lucía Méndez, Itati Cantoral y Patricia Manterola.

LA VIGENCIA de Mirla Castellanos con 63 años de trayectoria (Y 82 de vida) no admite discusión alguna. Y significa el mas claro ejemplo no solo del respeto y amor por lo que haces, sino, también, por la persdeverancia en un medio donde, como ella misma lo dice siempre, “Lo importante no es llegar sino mantenerse”. Ahora, “La Primerísima” presenta un nuevo tema en género bachata, titulado “Me da igual”, especialmente escrito y producido para ella por el venezolano William Luque, quien además dirigió el video que sirve de soporte promocional, el cual fue rodado en España y en el que también participan el cantante Francisco León, los hermanos Julio y Jorge Matamoros. Dirección de fotografía y cámara Néstor Kiki Villalobos. “Me da Igual” está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de Youtube de Mirla Castellanos.

SEGÚN REVELACION que hizo a la revista Rolling Stone, la cantante Karol G pasó por momentos difíciles, semanas previas al lanzamiento de “Mañana será bonito” pues la angustia, el estrés y la ansiedad no la dejaban quieta. “Las dos semanas antes de que saliera el álbum no podía dormir, no podía comer. Estar tan expuesta en mi música fue muy pesado psicológicamente”, dijo la ex de Anuel AA. “Imagina que tienes que contarles a millones de personas lo que te pasó…Puedes poner las canciones más tristes del mundo y es como si te estuvieras matando a ti misma. En mi cabeza repaso los momentos extraños, los momentos locos, los difíciles. Los momentos en los que dije: ‘Me estoy muriendo y no podré lidiar con esto’. Es por lo que tuve que pasar para llegar hasta hoy”, agregó la estrella colombiana que asegura haber pasado la página” de su rompimiento con el reguetonero boricua quien, por cierto, acaba de hacer público su romance con una venezolana de nombre Laury Saavedra.