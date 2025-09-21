Un nuevo GOAT emerge: la jugadora que se une a un club legendario.

Suscríbete a nuestros canales

A’ja Wilson, a sus 29 años, se ha consolidado como una estrella en la WNBA. Al ganar su cuarto premio MVP en solo ocho temporadas, no solo rompió récords, sino que se unió a un club de élite, conocido como el “Club de los 4+ MVP”, una hazaña reservada para los más grandes de la historia del baloncesto.

La nueva reina de la WNBA y su ascenso al trono

El cuarto MVP de A'ja Wilson la coloca en una posición histórica. Ahora tiene más MVPs que cualquier otra jugadora en la historia de la WNBA, superando a leyendas como Lauren Jackson y Lisa Leslie, quienes tienen tres. Este logro es aún más impresionante si se considera el poco tiempo que le ha tomado alcanzarlo. En apenas ocho temporadas, ha logrado lo que a muchos les cuesta una carrera entera.

Pero su grandeza no se limita al ataque. Wilson es una de las jugadoras más completas de la liga. Ha sido nombrada la Jugadora Defensiva del Año (DPOY) en tres de las últimas cuatro temporadas, demostrando que su impacto es total. Su dominio en ambos lados de la cancha la convierte en una fuerza imparable. Wilson se une al "Club de los Cuatro o Más MVP", y comparte el logro con referentes históricos como Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5), Michael Jordan (5), LeBron James (4) y Wilt Chamberlain (4).

Estadísticas de una carrera legendaria

El legado de Wilson se construye sobre números que no mienten. En la temporada que la llevó a su cuarto MVP, sus estadísticas fueron notables:

-Puntos: Promedió 23.4 puntos por partido.

-Rebotes: Con 10.2 rebotes por partido, ha demostrado su dominio en el cristal, siendo una de las mejores rebotadoras de la liga.

-Porcentaje de tiro: Su eficiencia es asombrosa, con un 58.7% en tiros de campo.

Su impacto es tan grande que, con tan solo 29 años, la discusión sobre si será la próxima "GOAT" (la más grande de todos los tiempos) de la WNBA ya es indiscutible. La única pregunta que queda es qué tan lejos puede llegar. Con su actual ritmo, el único desafío que le queda es la longevidad. Su nombre ya está grabado en los libros de historia, y su leyenda no ha hecho más que empezar.

