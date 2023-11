El principal consejo que le da “El zar de la belleza” Osmel Sousa a la nueva Miss Universo Sheynnis Palacios

El pasado sábado 18 de noviembre se llevó a cabo desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador la gran gala final del Miss Universo 2023, en la cual la comunicadora social de 23 años Sheynnis Palacios le regalo a su país la primera corona Universal recibiendo múltiples elogios de todo el mundo, entre ellos de el conocido “El zar de la belleza”, Osmel Sousa, que no dudo en darle tremendo consejo para su año de reinado.

Desde que la también modelo ganó la corona de Miss Nicaragua 2023 recibió gran apoyo de Sousa, catalogándola como su candidata favorita para llevarse la codiciada corona universal para su país, junto a México, Miss República Dominicana y Miss Colombia.

“Miss Nicaragua es una muchacha con un estilo diferente, no es la clásica con el pelito largo tiene una melena corta, espero que lo organizadores no le cambien el look. Va muy bien ese look con su estilo de cara, es espigada, una presentadora muy famosa en su país con un programa de salud mental”, confesó a Hola TV meses antes de la final en El Salvador.

Tras el triunfo de la nicaragüense el hacedor de reinas vuelve a pronunciarse para darle un bonito un mensaje de apoyo a Palacios para que tenga un año de reinado con una imagen pulida, bonita e internacional.

A través de su cuenta en la red social Instagram Sousa compartió una foto tocando el cabello de la nueva reina con el mensaje. “Metiendo mi cuchareta antes de salir en el programa “Hoy Día” de Telemundo, de como debe tener el cabello la nueva Miss Universo nicaragüense”, escribió.

El preparador de las siete coronas de Venezuela en Miss Universo siempre manifestó su admiración por el porte y estampa de Palacios y tras la coronación del sábado compartió una foto en el cual expresó. "Nunca me equivoco", destacó.