Osmel Sousa le hace el feo a Diana Silva e insinúa cuál es su favorita del Miss Universo 2023 (+Video)

Para nadie es un secreto que el ‘Zar de la Belleza’, Osmel Sousa, no tiene mucha afinidad con la Miss Venezuela 2022, Diana Silva, y en diferentes ocasiones la ha criticado y admitido que no confía en que logre la octava corona universal para el país, por lo que la saca de su lista de candidatas favoritas que llegarán a El Salvador para competir por la deseada diadema del Miss Universo.

A través de su cuenta en Instagram, el cubano publicó un audiovisual emitiendo su punto de vista sobre las candidatas del templete, por lo que no pudo ocultar su admiración por la salvadoreña Isabella García-Manzo, a quien le vaticinó mucho éxito, pues a su juicio, lo tiene todo para ganar.

“Niñitos, a todos los que están preguntando que dónde está Miss Universo El Salvador, prepárense porque la anfitriona viene con fuerza, y más fabulosa que nunca”, escribió en la descripción. En el video, el hacedor de reinas explicó que insistió en conocer a la modelo y fue hasta su residencia en San Salvador. “Una cosa que me encantó de ella es que cuando llegamos estaba en el gimnasio del edificio y corrió hasta donde un florero que tenía, sacó una rosa y me la entregó”, añadió Sousa.

“Quiero decirles algo, ustedes saben que esta niña en manos de Magaly, jum, la cosa está fea porque a la niña la vi bella. Una niña agradable, fina, de buenos modales, la clase se le brota por los poros y está muy bonita (…) les digo algo, a ustedes competidoras, agárrense los pantalones porque esta no se va a quedar atrás”, relató Osmel, quien es conocido por su experiencia en concursos de belleza.

La semana pasada, el dueño de “El Concurso by Os”, le dio más palo que gata ladrona a la última ganadora del máximo templete nacional, luego de que en su paso por miami recreara los trajes de las siete reinas universales que ha tenido Venezuela. “El vestido que te pusieron de la versión de Irene Sáez a mí me provocaba llorar cuando lo vi. El de anoche me imagino que era una idea de lo que fue el de Bárbara Palacios. Si Guy Meliet, que está muerto y que en paz descanse, vive, se vuelve a morir otra vez”, dijo.

Asimismo, en una reciente publicación de una cuenta farandulera en Instagram, preguntaron si Diana tendría posibilidad de conseguir el octavo triunfo para el país, a lo que el ‘Zar de la Belleza’ escribió: “Que Dios la ayude”, una respuesta no muy convincente que claramente muestras que el hombre de 77 años recién cumplidos no está muy a gusto con la candidata criolla.