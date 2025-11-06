El Messi más intimo participa en el American Business Forum

Suscríbete a nuestros canales

El delantero argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, compartió su optimismo este miércoles al referirse a la próxima Copa del Mundo de 2026. El astro expresó su gran expectativa de que el torneo, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, resulte ser un evento "extraordinario" por la capacidad organizativa y la magnitud que tendrá.

El campeón del mundo destacó que, dada la infraestructura y el crecimiento del deporte en la región, la edición de 2026 tiene el potencial para ser una de las más relevantes en la historia del fútbol global. Más allá de la competencia deportiva, el capitán de la Albiceleste enfatizó el impacto transformador que la realización del Mundial tendrá en la Major League Soccer (MLS) y el fútbol de Estados Unidos en general.