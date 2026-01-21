Clásico Mundial: Esto dice Lipso Nava tras ser incluido en el staff técnico de Italia

Suscríbete a nuestros canales

Lipso Nava es un hombre bastante respetado en la pelota venezolana y su experiencia lo llevó a recibir una oportunidad en el Clásico Mundial, algo sobre lo que conversó recientemente.

Desde hace varios años jugadores y técnicos venezolanos, algunos con raíces italianas, han formado parte de la selección europea y en esta ocasión, le tocará al actual estratega de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Lipso Nava será parte de la selección italiana en el Clásico Mundial:

Esta información se dio a conocer este lunes, cuando el medio "Cardenas Sport" indicó que Nava asistirá al evento de selecciones como coach de tercera base de la novena "Azzurri".

Cabe destacar, que el manager de este conjunto será otro ex pelotero criollo, Francisco Cervelli y otro miembro del staff técnico, será el ex receptor estadounidense Jorge Posada.

Esto dice Lipso Nava tras recibir su oportunidad con Italia:

Previo al encuentro de este lunes contra Cardenales de Lara, el dirigente rapaz fue consultado sobre esa nueva oportunidad en su carrera como coach y dejó clara su satisfacción.

"Es una vitrina para mí. Tantos años formando parte de un staff de MLiB con Gigantes y me dan la oportunidad tan ansisada de estar ahí, donde hay muchas figuras grandeliga y me dan la opción de mostrarme", comentó inicialmente Lipso Nava en un video compartido por el medio Hispanic Sport Media.

Aunado eso, Nava destacó que es un hombre de retos y que es muy bonito recibir el llamado como reconocimiento a su recorrido en el orbe de la pelota. El Clásico Mundial de disputará en el mes de marzo del presente año y la selección italiana luchará en el grupo B, donde también estará uno de los grandes favoritos al título, Estados Unidos.