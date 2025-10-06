Carlos Peña: el gerente que complementa el béisbol con maestrías

Suscríbete a nuestros canales

El exjugador de Grandes Ligas y actual gerente general de los Leones del Escogido, Carlos Peña, está redefiniendo el perfil del ejecutivo deportivo. Su historia no es solo un relato de jonrones y bases llenas, sino un testimonio de cómo el talento natural y la formación académica de alto nivel pueden fusionarse para elevar la estrategia del béisbol moderno.

El camino de Peña lo ha llevado de ser una figura temida en el plato a convertirse en un referente de la analítica avanzada. Luego de colgar los spikes tras una carrera de 14 años en la MLB, donde dejó una marca imborrable con los Tampa Bay Rays al conectar 46 cuadrangulares en 2007, un récord de franquicia aún vigente, Peña se dedicó a completar lo que había dejado pendiente: su educación universitaria.

De la grama a la academia de élite

Lejos de conformarse con el éxito en el diamante, Peña se embarcó en un riguroso proceso de capacitación. Obtuvo su licenciatura en Ciencias, Artes Liberales y Estudios Generales en la prestigiosa Northeastern University. Pero su sed de conocimiento lo llevó aún más lejos, ingresando a la New York University (NYU) para cursar una especialización en el campo que está transformando el mundo, incluido el deporte: la inteligencia artificial (IA). Además, se certificó en aprendizaje automático (Machine Learning).

Peña, quien también ejerce como analista en MLB Network, explica su visión de forma clara: "Entendí que así como uno puede ser bueno dentro del terreno, también hay un universo enorme de conocimiento que puede elevar lo que hacemos. Para mí, los estudios no sustituyen al béisbol, lo complementan".

Liderazgo analítico en el Escogido

Esta mentalidad analítica es la que ahora aplica en su rol con los Leones del Escogido. Su enfoque se centra en entender cómo la tecnología y la vasta cantidad de datos generados en el deporte pueden ser utilizados para mejorar el rendimiento de los jugadores y optimizar la toma de decisiones gerenciales.

"Hace años entendí que la inteligencia artificial sería el futuro, y quise aprender cómo aplicarla al béisbol. No solo para conocer sus ventajas, sino también sus límites y responsabilidades," afirma el ejecutivo.

Carlos Peña es hoy un símbolo de la evolución en el deporte: un exatleta con conocimiento técnico, inteligencia emocional y una comprensión profunda de las nuevas tendencias. Sin embargo, a pesar de sus títulos y logros profesionales, el gerente subraya que su mayor orgullo y éxito reside en su familia, buscando ser un ejemplo constante para sus hijos. Su legado, ahora, se construye combinando la potencia de un bateador de récord con la profundidad estratégica de un magíster en tecnología.

