Tiburones de La Guaira liquidó la "maldición de Lezama" (+Video)

Tiburones de La Guaira ganaron todos los títulos posibles en la temporada invernal que acaba de finalizar (2023-2024). Primero fulminaron una sequía de 37 años sin levantar un trofeo del circuito nacional y luego se impusieron a Tigres del Licey en la Serie del Caribe para otorgarle la octava corona a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Esa larga racha de años sin ganar para los escualos en Venezuela, comenzó desde aquel campeonato ganado en 1986, cuando Urbano Lugo Jr. les propinó un espectacular No Hit - No Run. Antes de alcanzar la gloria, en un juego en condición de local para los Leones del Caracas, no permitieron el ingreso de la popular samba que le añade sabor y alegría a las tribunas del Estadio Universitario de Caracas (UCV).

Posteriormente, con toda la intención de consumar la venganza, la franquicia litoralense, cuando fueron locales, le impidió el ingreso al recinto deportivo a Jesús "Chivita" Lezama, quien era conocido como el fanático número uno de los melenudos y que lamentablemente falleció en el 2023.

Justo en ese momento en el que no pudo entrar a disfrutar del espectáculo, Lezama juró que no volverían a ser campeones mientras él estuviera vivo. Dicho y hecho, "Chivita" partió de este mundo y los Tiburones de La Guaira pudieron festejar por todo lo alto un nuevo trofeo para su vitrina.

No conformes con eso, los escualos se enfundaron la indumentaria de Venezuela para viajar hasta Miami, Estados Unidos, específicamente al loanDepot Park, casa de los Marlins, para representar al torneo criollo y hacerse con el anhelado y esquivo gallardete de la Serie del Caribe. La última novena venezolana que había podido triunfar en ese certamen había sido Tigres de Aragua en el 2009.

Se acabó la "maldición de Lezama" y llegó a su fin la espera de los fanáticos guairistas por volver a celebrar con el equipo de sus amores. Es una historia digna para contar en un largometraje, porque la emoción que se sintió en suelo venezolano por el triunfo de los marrajos no tiene comparación. En la capital de Venezuela fueron muchos los fuegos artificiales que se desplegaron por todo el cielo caraqueño debido a la conquista caribeña.